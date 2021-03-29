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البنك الأهلي يسلم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقاته الإلكترونية

قام كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، بتسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقات الخدمات الرقمية للبنك والمتمثلة في تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي. وقال سوس إن الجوائز…

‫محمود الصباغ‬‎ 5:28 م, الأثنين, 29 مارس 21 5:28 م, الأثنين, 29 مارس 21

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قام كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، بتسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقات الخدمات الرقمية للبنك والمتمثلة في تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي.

وقال سوس إن الجوائز التي تتسم بخواصها الإلكترونية، تم منحها لــ 50 فائزا من العملاء مستخدمي الأهلي نت والأهلي موبايل خلال الفترة من 2020/12/20 حتى 2021/2//28 من خلال تجميع أكبر عدد من النقاط التي يحصل عليها العميل عند إجراء المعاملات المالية لأول مرة باستخدام خدمتي الأهلي نت والأهلي موبايل.

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وأضاف سوس أن الحملة الترويجية استهدفت تدعيم استراتيجية البنك في تنشيط استخدام العملاء للقنوات الرقمية في الحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة الى زيارة فروع البنك، من خلال تشجيع العملاء على تفعيل التطبيقات الالكترونية للبنك واستخدامها في الحصول على خدماتهم المصرفية.

وأكد على أن البنك يولي اهتماما بالغا بخدماته الرقمية وفقا وتوجهات الدولة للتحول الرقمي وسعيا للتيسير على عملائه في اجراء معاملاتهم ولجذب المزيد من العملاء الجدد تعزيزا للشمول المالي، وهو ما يدفع البنك نحو طرح وتقديم اليد من الخدمات المتميزة، والمنتجات المبتكرة.

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وأشار إلى أن البنك حقق طفرة التي أحدثها البنك الأهلي المصري في خدماته المصرفية الرقمية، حيث بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت من الأفراد في فبراير 2021 نحو 5.5 مليون عميل بحجم معاملات 465 مليار جنيه ومن الشركات 51 ألف عميل بحجم معاملات وصل الى 46 مليار جنيه

تجدر الاشارة الى ان ريادة البنك الاهلي المصري الرقمية تتضح في تطوير البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية مثل اصدار كافة أنواع الشهادات الادخارية، اجراء التحويلات المالية من داخل وخارج البنك، سداد مستحقات بطاقات الائتمان ومدفوعات فوري وغيرها من الخدمات التي يسعى البنك لتحديثها بشكل مستمر واضافة المزيد الى قائمة خدماته الرقمية استنادا الى دراسة احتياجات مختلف فئات العملاء الحاليين او المرتقبين.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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