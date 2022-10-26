البنك الأهلي يستهدف 15% نموا بجميع القطاعات

يستهدف البنك الاهلي المصري نموا بنسبة 15% بكافة القطاعات نهاية العام الجاري.

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات له على هامش مشاركته في المؤتمر والاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية ، إن ودائع العملاء بالبنك ارتفعت إلى 2.86 تريليون جنيه.

حقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح البنك الأهلي المصري بقيمة 4.077 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل أرباح بقيمة 116 مليون جنيه خلال الفترة الربع الثاني من عام 2020.

كشفت نتائح أعمال البنك الأهلي خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي سبتمبر 2021، عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة 19.080 مليار جنيه، مقارنة مع 13.067 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020