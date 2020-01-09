البنك الأهلي يستهدف الوصول إلي 25 فرعا إلكترونيا بنهاية العام

قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إنه يستهدف ا الوصول لعدد 25 فرعًا بنهاية 2020 ، مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الأماكن يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها بدقة مثل الموقع الجغرافي المناسب .

وأكد عكاشه أن تلك الباقة من الفروع تعد نموذجا جديدا يقدمه البنك الأهلي المصري ضمن إستراتيجيته للتحول الرقمي، موضحا أن هذه الفروع تقوم على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء بحيث تهدف إلي تقديم خدمة أفضل و أكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كل المجالات وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت و المجهود.

وتابع :”وهو الأمر الذي يجعل البنك الأهلي المصري كعادته يلعب دور الريادة في زيادة الوعى والمعرفة المصرفية الإلكترونية للعملاء”.

ويعمل بتلك الفروع موظفان أو ثلاثة لخدمة العملاء فقط ولكن ليس بالمعنى التقليدي فوظيفتهم هي مساعدة وإرشاد العملاء والرد عن أي استفسار في كيفية استخدام الخدمات المتاحة داخل الفرع والعمل على الترويج للخدمات المصرفية الإلكترونية بوجه خاص ومفهوم الشمول المالي عند العملاء بشكل عام.

وأشار “عكاشة” إلى أنه تم افتتاح 6 فروع خدمة إلكترونية منذ بداية العام الجاري، وهي فروع سيتي ستارز وبوينت 90 مول وفرع مول العرب وفرع سيتي سنتر إسكندرية، إضافة إلى فرع سيتي سنتر ألماظة وفرع نيو جيزة وقريبا الإسماعيلية والغردقة، حرصا من البنك على تواجد هذه النوعية من الفروع في عواصم المحافظات دعما لنشر ثقافة الشمول المالي وتوعية العملاء لاستخدام الخدمات الإلكترونية المختلفة.

ويعد فرع “نيو جيزة” نموذجا آخر لفروع الخدمة المتكاملة يطلقها البنك لأول مرة أيضا لزيادة قاعدة العملاء وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم.

والشريحة المستهدفة من العملاء، الفئة العمرية وعوامل أخرى ضرورية مع العلم أن الخدمات المطروحة حاليا هي مرحلة أولى و يتم العمل على استحداث خدمات أخرى طبقا لدراستنا للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات عملاء البنك .

وينفذ البنك خطة انتشار مدروسة لفروعه التقليدية ووصل عدد الفروع إلى أكثر من 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة انتشارا مدروسا بكل أنحاء الجمهورية ومدعمة بأفضل الكوادر البشرية المدربة من العاملين بالقطاع المصرفي المصري، تم منها افتتاح 29 فرعًا تقليديا منذ بداية العام المالي الحالي.

واوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن العميل يمكنه الحصول على العديد من الخدمات من فروع الخدمة الإلكترونية مثل إصدار بطاقة الدفع مقدما وكشف حساب معتمد ، مع إمكانية تحديث البيانات والاشتراك في خدمة الأهلي نت ومحفظة الفون كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين مع الاستفادة بباقة من الخدمات من خلال ماكينات “ITM” والتى يستطيع العميل من خلالها السحب النقدي بحد أقصى 30 ألف جنيه وكذا الإيداع النقدي بحد أقصى 50 ألفا، وأيضا إيداع الشيكات للتحصيل، مع التخطيط لإتاحة خدمة تحصيل الشيكات المسحوبة علي بنوك أخري وطلب إصدار دفتر شيكات وإتاحة طباعة كشف الحساب في الفترة المقبلة.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه يمكن للعميل فتح الحساب بمنتهي السهولة من خلال ملء استمارة فتح الحساب إلكترونيا وتقديم البطاقة الشخصية والأوراق المطلوبة لفتح الحساب والتوقيع دون الحاجة للانتظار فبمجرد أن يتم فتح الحساب يتم إرسال رسالة نصية على رقم الموبايل المسجل لدي البنك متضمنة رقم الحساب الخاص بالعميل وبالتالي يكون للعميل الاختيار في إمكانية عمل الإيداع اللازم من خلال أي من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي القابلة للإيداع النقدي.

وأشارات إلى أن تلك الفروع تستقبل عملاء البنك على مدار 7 ايام في الأسبوع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء .