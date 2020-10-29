البنك الأهلي يستكمل تمويل وتطوير العملية التعليمية بمحافظات مصر

افتتح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم، والتي تشمل مدرستان تم تطويرهما، مع وضع حجر أساس لوحدة بيطرية وتسليم 50 مشروع توليد دخل وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلي المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصرى.

وأشاد أحمد الأنصاري، في كلمته بالتعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية وعمليات التطوير وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات في ظل عمليات التطوير والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ الفيوم: “حينما تتكاتف الدولة المصرية مع كافة الأجهزة والمؤسسات التنموية بالدولة تستطيع تحقيق المزيد من التنمية والإنجازات الملموسة”.

ووجه محافظ الفيوم الشكر للبنك الأهلي المصري ومؤسسة “مصر الخير ” معربا عن سعادته بالتكاتف والتعاون للنهوض بالإنسان المصري في مختلف المجالات سواء التعليم أو الصحة أو مساعدة المحتاجين وغيرها من المجالات. نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي

وقالت نرمين شهاب الدين إن المشروعات التي تم افتتاحها بالمحافظة تأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يقوم بها البنك خاصة فيما يخص قطاع التعليم الذي يعد أحد أهم قطاعات التنمية والتي تخدم استراتيجية الدولة وأهمها رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير في محافظة الفيوم أسفر عن افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالفيوم، ومنها مدرستي أبو سعاد الإعدادية وعبدالسلام كريم الابتدائية، وذلك من أجل دعم وتطوير العملية التعليمية وتحقيق الارتقاء المطلوب بمستوى جودة التعليم مع اتاحة فرص تعليمية أفضل للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية التي يوليها البنك والمؤسسة اهتماماً متنامياً.

وأضافت شهاب الدين أن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قام بتوزيع عقود 50 عقدا لمشروعات مولدة للدخل على الأسر المستحقة بالمحافظة، ليصل بذلك عدد المشروعات التي مولها البنك بالقرى التي يقوم بتطويرها ضمن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة مصر الخير الى (858) مشروع، بهدف الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي لسكان تلك القرى، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية منشأة سنورس، وأيضاً عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالقرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان توفير مياه نقية لأهالي القرية.

وأفاد الدكتور على فتحى عبد الرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير بأن افتتاح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بمنشأة سنورس يستهدف خدمة 1447 طالبًا وطالبة، وتم إجراء تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم الحاسب الآلي والمكاتب الإدارية وتوفير الزي المدرسي للطلاب، إضافة إلى افتتاح مدرسة عزبة أبو سعاد الاعدادية بمنشاة سنورس والتي تخدم 956 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد الدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلي والمكاتب الإدارية وتوفير الزي المدرسي.

وأشار إلي أنه تم أيضا وضع حجر الأساس الوحدة للبيطرية بقرية منشأة سنورس، وذلك لتقديم خدمات الرعاية البيطرية لمربى الإنتاج الحيواني بنحو 25 قرية بمركز سنورس بالفيوم للمساهمة في تعظيم فرص زيادة الدخل لمربى الإنتاج الحيواني.

وذكرت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أن البنك الأهلي المصري مستمر في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، حيث تطورت مساهمات البنك لتشمل تقديم عدد كبير من المشروعات التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة لهم سعيا لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وتلبية إحتياجاته والوصول الى مجتمعات متكاملة.

وأشارت مبدى إلى أن البنك الأهلي المصري يدرك عبر سنواته الممتدة لأكثر من 120 عاما أهمية دعم برامج الخدمة المجتمعية والمساهمة في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع، إضافة إلى دعم ذوي القدرات الخاصة ومساندة المرأة المعيلة والتي تعد من أهم واجباته تجاه وطنه والتي يجب على كافة الشركات والمؤسسات الوطنية أن تحذو حذوه، مشددة على أنه في إطار هذا الدعم يشارك البنك الأهلي، مؤسسة مصر الخير في تنفيذ الكثير من البرامج التي تتبناها المؤسسة لتنمية المجتمع وتوفير حياة كريمة لأبنائه.

يذكر أن هذا الدور الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري يأتي في إطار تنفيذ البروتوكول المشترك مع مؤسسة مصر الخير والذي بدأ منذ 3 سنوات بهدف تنفيذ أنشطة تنمية متكاملة تساهم في تطوير القرى الأكثر استحقاقا في مختلف المحافظات المصرية تحت مسمى (مشروع قرى البنك الأهلي المصري والذي يشمل تطوير عدد 17 قرية مصرية).