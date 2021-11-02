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البنك الأهلي يستحوذ على 60٪ من حجم التجارة الإلكترونية

على هامش مؤتمر الناس والبنوك
فاطمة إمام 12:50 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 12:50 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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قسم البنوك

قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن مصرفه يركز خلال الفترة الحالية على التجارة الإلكترونية حيث يستحوذ على 60٪ من حجم التجارة.

وأضاف على هامش مؤتمر الناس والبنوك اليوم أنه بلغ عدد النقاط الإلكترونية من خلال الفروع الرقمية حوالي 28 نقطة، وبلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية خلال كروت مسبقة الدفع والخصم المباشر نحو 338 مليار جنيه بنحو 14.6 مليون كارت.

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وأوضح أن قيمة المدفوعات انقسمت إلى كروت مسبقة الدفع بلغت 21.3 مليار جنيه، لعدد 7.2 مليون بطاقة، وبلغت بطاقات الخصم المباشر 290 مليار جنيه لنحو 6 ملايين بطاقة بنهاية العام المالي الماضي.

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بقلم فاطمة إمام

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