البنك الأهلي يزود مؤتمر المناخ بعدد من ماكينات الصراف الآلي الثابتة والمتنقلة

يقدم البنك الأهلي المصري خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27 في دورته السابعة والعشرين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022، خدمة الصراف الألى لكافة المشاركين بالمؤتمر، حيث تم تزويد مقر المؤتمر بعدد من ماكينات الصراف الآلي الثابتة والمتنقلة والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى شبكة فروع البنك والصراف الآلي المتواجدة في مدينة شرم الشيخ.

الماكينات المتنقلة

مشاركة البنك الأهلي في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ

ويشارك البنك الأهلي المصري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27 في دورته السابعة والعشرين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بالمدينة الخضراء شرم الشيخ، وذلك بحضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك وبمشاركة وفد متخصص في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التمويل المستدام، العلاقات المالية الدولية، الاستثمار، الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وتتركز محاور المؤتمر حول عدة موضوعات تتناول تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم دول العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومختلف محاور التمويل المستدام، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووسائل النقل المستدام فضلا عن توضيح دور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات التكيف والحد من تغير المناخ وذلك بحضور أكثر من 35 ألف مشارك وأكثر من ألفي متحدث من 197 دولة.