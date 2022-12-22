البنك الأهلي  يرفع عمولة سحب الدولار والمشتريات بالخارج إلى 10%

رفع البنك الأهلي المصري نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، على أن تخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

عدل البنك الأهلي المصري، الحدود الخاصة بالسحب النقدي خارج مصر على بطاقات الخصم المباشر للعملاء، تماشيًا مع اتجاه البنوك العاملة في السوق المحلية لتقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية،

وحدد البنك ما يعادل 2500 جنيه شهريًا ويوميًا، بدلاً من 20 ألف جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب من البطاقة الكلاسيكية، وما يوازي 10 آلاف جنيه يوميًا بالعملة الأجنبية كحد أقصى للمشتريات بدلاً من 50 ألفًا.

وعلى صعيد البطاقات الذهبية، قرر البنك وضع الحد الأقصى للسحب النقدي ما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا، بدلاً من 30 ألف جنيه شهريًا، وحدًا أقصى للمشتريات ما يعادل 25 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 100 ألف جنيه.

وحدد البنك السحب من النقدي من بطاقة وورلد ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف، فيما يصل الحد الأقصى من بطاقة وورلد إيليت إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه يوميا بدلاً من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 26.5 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

تتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.