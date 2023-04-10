البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الاستثمار المجموعة «ب»

رفع

شهادات الاستثمار من البنك الأهلي

العائد على شهادات الاستثمار من المجموعة ب، لمدة سنة و2 و3 سنوات، بمعدل يتراوح بين 1.5 و2%، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير.

ووفقا لبيانات البنك على موقعه الإلكتروني، رفع العائد على الشهادة ب لمدة عام إلى 11% بعائد شهري مقابل 9.50%، والشهادة لمدة سنتين أصبح 11.5% بدلا من 10% بعائد ربع سنوي.

أما الشهادة ب الاستثمارية لمدة 3 سنوات ارتفع العائد إلى 14% بدلا من 12% بعائد ربع سنوي.

وأوضح البنك أنه يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

وتسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

وأكد البنك أن الشهادة يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك..