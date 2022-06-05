البنك الأهلي يرفع العائد على الودائع الإدخارية

أعلن البنك الأهلي المصري رفع أسعار الفائدة على الودائع ذات دوريات الصرف المتنوعة شهري ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي إلى مستويات 4.60%، و4.61%، و4.64%، و4.75% على التوالي.

كما يعرض البنوك ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة بنسبة نص بالمئة، وبقدم البنك وديعة بفائدة 3% لـ 7 أيام وحتى 45 يوما، وفائدة 4.75% لمدة 7 سنوات فأكثر.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، كما يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

وأوقف بنكا الأهلي المصري ومصر إصدار شهادة الـ18% بداية اليوم الثلاثاء، بعدما واصلا طرحها لمدة تقترب من الـ 70 يوما.

وبعد إيقاف شهادة الادخار الـ18% التي يقدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلنا زيادة معدل العائد على شهادات الـ14% وبحسب موقعي البنك الأهلي المصري وبنك مصر فإن سعر العائد على الشهادة الجديدة 14% بينما تصل مدة استحقاقها نحو 3 سنوات وتبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ونفس الأمر ينطبق على الشهادة التي يطلقها بنك مصر إذ يصل معدل العائد 14% ومدة استحقاقها 3 سنوات وتبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وجاءت قرارات البنك برفع العائد في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السايق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة في اجتماع استثنائي في يوم الاثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري وقتها وصول سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية له إلى مستويات 11.25%، 12.25٪% و11.75% على الترتيب.