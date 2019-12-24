البنك الأهلي يرفع أجل القرض الشخصي إلى 15 عامًا لفترة محدودة

تستمر من 15 ديسمبر الحالي حتى 15 مارس المقبل

قرر البنك الأهلي المصري زيادة أجَل القرض الشخصي إلى 15 عامًا كحدٍّ أقصى بدلًا من 10 سنوات في حملة ترويجية تستمر من 15 ديسمبر الحالي حتى 15 مارس المقبل.

قال مسئول بخدمة عملاء البنك إنه في حال اختيار أجل القرض حتى 15 عامًا فإن الفائدة ستكون 18.25% متناقصة، ويشترط البنك تحويل راتب الموظف أو القسط الشهري.

شروط القرض الشخصي

ويقدم البنك تمويلًا شخصيًّا يصل حتى 1.5 مليون جنيه، وبحد أدنى 5000 جنيه في حالة موظفي الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام، ويرتفع الحد الأقصى إلى مليوني جنيه في حالة تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ويشترط ألا يقلّ عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية فترة التمويل، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 500 جنيه.

ويمكن للعميل الحصول على القرض دون ضامن أو مصروفات استعلام ائتماني، ويحصل البنك على مصروفات إدارية بنسبة 2% تدفع مرة واحدة، بحد أدنى 250 جنيهًا حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيهًا في حالة سداد التمويل في فترة أكثر من 7 سنوات.

وفي حالة السداد المبكر يحصل البنك على 3% عمولة من المبلغ المسدد نقدًا، أو 10% في حالة الدفع بأي وسيلة أخرى.

وفي حالة القرض الشخضي لموظفي شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات التابعة للهيئة العامة للبترول، فإن القرض يتراوح بين 5 آلاف ومليوني جنيه، والحد الأدنى للدخل الشهري 800 جنيه.

ويشترط البنك حدًّا أدنى للراتب 1000 جنيه في حالة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الخاصة المُدرجة بالبنك، ويصل مبلغ التمويل من 5000 إلى مليوني جنيه .

وفي حالة عدم إدراج الشركة بالبنك وتحويل الراتب فإن الحد الأقصى للقرض ينخفض إلى 30 ألف جنيه للعاملين في الشركات الحكومية وقطاع الأعمال، ويصل إلى 500 ألف جنيه للعاملين في قطاع البترول، و500 ألف جنيه للشركات الخاصة أيضًا.

يُشار إلى أن البنك المركزي أصدر قرارًا بزيادة الحد الاقصى للأقساط الشهرية التي يمكن أن يدفعها العملاء في حالة القروض الشخصية والسيارات وبطاقات الائتمان لتصبح 50%، مقابل 35% في وقت سابق، ما من شأنه أن يزيد نشاط الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة المقبلة.