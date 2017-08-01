البنك الأهلي يخفض سعر الدولار

هبة محمدخفض البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، سعر الدولار بواقع قرشين ليسجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.فيما استقرت أسعار الدولار بالبنوك الكبرى الأخرى، ووصل السعر لدى بنك مصر 17.82 جنيه، و17.92 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.كما سجل الدولار لدى بنك القاهرة، وQNB، الأهلي 17.8

هبة محمد



خفض البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، سعر الدولار بواقع قرشين ليسجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.



فيما استقرت أسعار الدولار بالبنوك الكبرى الأخرى، ووصل السعر لدى بنك مصر 17.82 جنيه، و17.92 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.



كما سجل الدولار لدى بنك القاهرة، وQNB، الأهلي 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.



ووصل الدولار لدى البنك التجارى الدولي إلى 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.



وبلغ السعر في بنك الإسكندرية، و” HSBC” 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

