البنك الأهلي يخفض الفائدة 3% على الشهادة البلاتينية المتغيرة .. ويبحث باقى الأوعية خلال أيام

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصرى، إن مصرفه قرر خفض الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي المصرى بنسبة 3%. ويمنح البنك الأهلي المصرى، عائد على الشهادة بنحو 12.5% فى الوقت الحالى، بينما من المقرر…

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصرى، إن مصرفه قرر خفض الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي المصرى بنسبة 3%.

ويمنح البنك الأهلي المصرى، عائد على الشهادة بنحو 12.5% فى الوقت الحالى، بينما من المقرر أن يتقلص الى 9.5%، بدءا من غدا، الثلاثاء.

ويتم شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ، وتبلغ مدتها 3 سنوات، ولا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر على تاريخ الشراء.

أضاف فى تصريح لـ “المال”، أن البنك الأهلي سيعقد لجنة اليكو خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية الأخرى، شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها و لحين ذلك تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير.



وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.

أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″.

كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات، اليوم الإثنين،إن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات ، موضحا أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، وتخفيف أعباء القطاع الخاص.

تابع محافظ البنك المركزي، ” القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطنين”