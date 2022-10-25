البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 11.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي

كشفت القوائم المالية لـ البنك الأهلي المصري، أن صافي أرباح البنك بعد خصم الضريبة سجلت 11.655 مليار جنيه، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، مقابل 9.537 مليار جنيه عن الفترة المالية خلال 9 أشهر المنتهية في مارس 2021.

صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل

وأوضحت القوائم أن صافي الأرباح قبل خصم الضرائب سجلت 19.340 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 26.505 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وأشارت القوائم إلى أن صافي الدخل من العائد سجل 29 مليار و555 مليون جنيه، بنهاية مارس 2022 ، مقابل 36 مليار و438 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مليار و949 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 5 مليار و491 مليون جنيه بنهاية مارس 2021.

وبلغت أصول البنك الأهلي المصري 3.331 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 3.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.