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البنك الأهلي يحقق صافى أرباح 20.2 مليار جنيه عن العام المالى الماضى

بنسبة نمو 100%
محمد سالم 2:32 م, السبت, 4 أبريل 20 2:32 م, السبت, 4 أبريل 20

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أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 مقارنة بــ 10.1مليار جنيه في يونيو 2018 ، بمعدل نمو بلغ 100%.

وأكد البنك الأهلي ، فى بيان ، اليوم السبت ، استمرار التطور في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.

وقال البنك إن اجمالي المركز المالي ارتفع ليصل الي 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق.

فيما بلغت حقوق الملكية لدى البنك الأهلي المصرى نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.

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بقلم محمد سالم

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