البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO في مجال إدارة الجودة للمجموعة القانونية

نجح البنك الأهلي المصري كأول بنك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في الحصول على شهادة ISO 9001:2015 في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية والممنوحة من هيئة المواصفات البريطانية “BSI” British Standards Institution المعتمدة من UKAS – هيئة الاعتماد الدولية بالمملكة المتحدة، والتي تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دولياً في مجال أنظمة الجودة.

وتم تسليم الشهادة خلال حفل أقامه البنك الأهلي المصري بالمركز الرئيسي بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك ، ومحمد أبو الفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر، وأشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك وبعض من فريق العمل الحاصل على تلك الشهادة.



وأعرب هشام عكاشه عن سعادته واعتزازه بحصول البنك على تلك الشهادة التي تعكس كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك، مشيرا إلي أن حصول البنك الأهلي المصري على شهادة الأيزو في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية يؤكد على قدرة البنك وحرصه على تطبيق الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى في ظل شراكة المجموعة القانونية مع باقي مجموعات البنك المختلفة في مباشرة الأعمال، ويؤكد أيضا على ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري وهو ما أدى الي التطور الهائل في الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك.

وفي تعليق على حصول البنك على تلك الشهادة، وجه أشرف شعبان الشكر والتقدير لكافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها (التقاضي والدعم القانوني) بالبنك علي الجهود المبذولة والتي أسفرت عن الحصول على تلك الشهادة وتعزيز ريادة البنك الأهلي المصري في تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والسعي المستمر للتطوير والعمل بمفهوم الشراكة مع قطاعات الأعمال المختلفة من خلال إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر التي تعتري أعمال البنك بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات مؤسسة البنك الأهلي المصري بأعلى معدلات الكفاءة.

ومن جانبه أعرب أبو الفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري الريادي بالقطاع المصرفي المصري وحرصه على التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري تعد أول مجموعة قانونية ببنك على مستوى مصر وافريقيا والشرق الأوسط تحصل على شهادة إدارة الجودة ISO 9001:2015 الدولية من قبل هيئة المواصفات البريطانية British Standards Institution BSI” ” المعتمدة من UKAS في هذا المجال وذلك بعد فحص دقيق وإجراء المراجعات والتقييمات اللازمة من جانب الجهة المانحة استغرق عدة أشهر للتحقق من كفاءة أنظمة وسياسات وإجراءات العمل المتبعة بالمجموعة القانونية بالبنك وكذا توافر الآليات اللازمة لقياس وضبط وادارة المخاطر ومراقبة مستوى جودة الأعمال القانونية المقدمة من قطاعات المجموعة القانونية بجناحيها (التقاضي والدعم القانوني) لكافة قطاعات ومجموعات البنك المختلفة في مصر والخارج.

وأضاف ان استمرار تعاون مؤسسة البنك الأهلي المصري العريقة مع هيئة المواصفات البريطانية بوصفها الجهة المانحة للشهادة في التحقق من التوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات يعكس وعي واهتمام الإدارة العليا بالبنك بأهمية تطبيق أفضل الممارسات الدولية وحرصهم على التعامل مع الهيئات الدولية المعتمدة وسعيهم المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال والتوافق مع أنظمة الجودة في عدة مجالات حيث سبق حصول البنك الأهلي المصري على شهادة الجودة من هيئة المواصفات البريطانية في مجالي أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

جدير بالذكر أن المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري قد حصلت على العديد من الجوائز والشهادات الدولية مثل GC Powerlist كأفضل الفرق القانونية والأكثر تأثيراً على مستوى قارة افريقيا لعام 2018 ضمن آخر حدث تم تنظيمه من قبلهم بالمملكة المتحدة- لندن الخاص بأفضل الإدارات القانونية بالمؤسسات العاملة بقارة أفريقيا، وكذا تصنيف المجموعة القانونية بالبنك ضمن الأفضل على مستوى القارة عام 2021 “African – Legal Awards”، فضلاً عن تصنيف المجموعة ضمن الأفضل على مستوى الشرق الاوسط لعام 2022 “Middle East Legal Awards”.