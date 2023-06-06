البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة «ISO 9001/2015» من هيئة المواصفات البريطانية «BSI»

أعلن البنك الأهلي المصري الاحتفاظ – للعام الثاني على التوالي – بريادته في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله كأول بنك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة (ISO 9001/2015) في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية.

وحصل البنك عام 2022 على هذه الشهادة من قبل هيئة المواصفات البريطانية “BSI” والتي تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دوليًا في مجال أنظمة الجودة.

ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا وهو ما يعزز ريادة البنك الأهلي المصري في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



متطلبات شهادة الأيزو

وأعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن اعتزازه باستمرارية المجموعة القانونية في التوافق مع متطلبات شهادة الأيزو (ISO 9001/2015) في مجال جودة الإدارة للعام الثاني على التوالي مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، ويعكس أيضاً كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك.

وأكد عكاشة على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات

تطبيق المعايير والممارسات الدولية

المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ومن جانبه أوضح أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في الحفاظ على تلك الشهادة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دور البنك في تبني وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والسعي المستمر للتطوير لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة.

وأشار إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال والتوافق مع أنظمة الجودة الدولية.

وأشار محمد أبو الفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر بالمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هذه المجموعة تعد من أكبر المجموعات القانونية المصرفية بمصر، كما أنها أول مجموعة قانونية تحصل على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001/2015) عام 2022 والتي تم تجديدها عام 2023 وذلك على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن حصول البنك على هذه الشهادة جاء بعد فحص دقيق وإجراء المراجعات والتقييمات اللازمة من جانب الهيئة، بالإضافة الي توافر الآليات اللازمة لقياس وضبط وإدارة المخاطر ومراقبة مستوى جودة الاعمال المقدمة من قطاعات المجموعة القانونية.

ورأى أن احتفاظ المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري بالشهادة للعام الثاني على التوالي يعكس حرص إدارة البنك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعمل على تحسين الخدمات القانونية وتطويرها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات العملاء والاهتمام كثيرا بتطوير العنصر البشري.



المجموعة القانونية في البنك الأهلي



وحققت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري العديد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي، كما وفازت بعدة جوائز وشهادات من أهمها: جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2022 على مستوى الفرق القانونية العاملة بمجال البنوك والخدمات المالية، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مؤسسة Legal Community MENA الدولية المرموقة.

وحصلت المجموعة كذلك على جائزة أفضل رئيس مجموعة قانونية لعام 2022 ضمن فئة الفرق القانونية الكبرىThe Legal Counsel of the Year – Large Team Category” ” من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai، الدولية المرموقة على مستوى رؤساء المجموعات القانونية بالشركات والمؤسسات الكبرى العاملة بالشرق الأوسط.

وحازت أيضًا جائزة العقول القانونية المميزة “The Distinguished Legal Minds Award” لعام 2022 من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai، وصُنفت ضمن أفضل الفرق القانونية الكبرى لعام 2022، وذلك على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط من مؤسسةThe Legal Era Middle East, Dubai.

وصُنف رئيس المجموعة القانونية بصفته ضمن أفضل رؤساء المجموعات القانونية على مستوى قارة افريقيا لعام 2022 خلال الحدث الخاص بـ The African Legal Awards، وجاءت المجموعة ضمن أفضل الفرق القانونية الكبرى لعام 2022، وذلك على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط خلال الحدث الخاص بـ The Middle East Legal Awards, Dubai.