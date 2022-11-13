البنك الأهلي  يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

حصل البنك الأهلي المصري علي شهادة الأيزو 27701:2019 لإدارة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية ،كأول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا يحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI

وقال في بيان صادر عنه اليوم، إن نطاق الشهادة يشمل نظام إدارة وحماية الخصوصية الخاص بكافة البيانات الشخصية للعملاء والموظفين التي تشملها خدمات الانترنت والموبايل البنكي التي يقدمها البنك.

وأوضح أن ISO 27701 PIMS يوفر إرشادات وضوابط للمؤسسات من أجل إدارة خصوصية البيانات التي تستخدمها لتقديم الخدمات لعملائها ،ويعد هذا المعيار امتدادا لـ ISO / IEC 27001 لإدارة أمن المعلومات والذي كان البنك الأهلي قد حصل على شهادة التوافق معه أيضا كأول بنك في مصر وشمال أفريقيا في عام 2016.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن الحصول علي هذه الشهادة الدولية تؤكد حرص البنك ليس فقط علي تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية، ولكن أيضا علي حسن إدارة وحماية بياناتهم الشخصية وتطبيق أعلى معايير المسؤولية والشفافية بما يتماشى مع توقعات العملاء والمتطلبات التنظيمية الدولية في هذا الشأن، وهو يعد تأكيد على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك على إدارة مصرفها بالإطار الشامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا وكذلك حماية حقوق العملاء في معرفة كيفية استخدام بياناتهم لتقديم الخدمات الالكترونية لهم وكيف يتم ادارتها، مشيرة الى أن البنك كان له السبق في تطبيق منهجا مدروسا لإدارة ومعالجة المخاطر شاملا المخاطر الخاصة بالبيانات الشخصية وحماية الخصوصية.

ومن جانبها أكدت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك على الحرص والتعاون مع فرق العمل المختلفة طوال رحلة التوافق مع المعيار بالأشهر الماضية وخاصة قطاع مخاطر المعلوماتية والخصوصية والموكل اليه المهام المتعلقة بحماية الخصوصية علي دراسة تصميم التطبيقات الرقمية قبل اطلاقها للعملاء ليس فقط للتأكد من الالتزام بكافة ضوابط تأمين المعلومات ولكن أيضا للتأكد من استخدام البيانات وفقا والاحتياج المطلوب فقط لتوفير الخدمة وكذلك التأكد من معرفة العملاء بكافة الشروط والأحكام الخاصة بالاستخدام كما قام البنك بحملة لتوعية العملاء بنوعية البيانات الشخصية والتي يجب عليهم عدم مشاركتها مع أي شخص.