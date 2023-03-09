البنك الأهلي يحصد جائزة «الأسرع نموًا» في مصر لمنتج فيزا انفينيت 2022

منحت شركة فيزا البنك الأهلي المصري جائزة “الأسرع نمواً” لمنتج فيزا انفينيت في مصر لعام 2022.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصول البنك على تلك الجائزة يعكس استراتيجياته الطموحة لتطوير خدماته للتجزئة المصرفية والتي تشمل التنوع لتتيح المرونة في تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات.

خدمات التجزئة المصرفية

وأضاف أن النمو المطرد الذي يحققه البنك الأهلي المصري في مجالات التجزئة المصرفية يعد سببًا في حصول البنك على تلك الجائزة.

ومن جانبها أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى الجهود المستمرة التي أسفرت عن النمو السريع في قيمة الاستخدامات لبطاقات Visa Infiniteالائتمانية خلال عام 2022.

بطاقات Visa Signature

وأضاف أن إطلاق

كلًا من بطاقات Visa Infiniteو Visa Signature سبتمبر 2021 والتي تستهدف كبار العملاء لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتقديم مزايا حصرية وتجربة تسوق فريدة.وقالت: “يسعدنا أن نتعاون مع البنك الأهلي، أحد أكبر البنوك الرائدة في طرح أحدث حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لقاعدة لعملائه، مشيرة إلى دعم البنك كشريك لتقديم تجارب دفع مبتكرة لدعم نمو المدفوعات الرقمية في مصر”.