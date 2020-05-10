البنك الأهلي يحذر من رسائل وهمية لتحديث حسابات العملاء

أكد البنك الأهلي المصري، أنه لاحظ مؤخرا تداول بعض رسائل ومنشورات وهمية يتم نشرها على بعض صفحات “فيسبوك” عن جهات غير معلومة المصدر تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك.

وشدد البنك على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى البنك بأي صلة وأن الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك .

ضرورة توخي الحذر في التعامل

وطالب بضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل نهائيا مع مثل تلك الرسائل أو المنشورات وعدم إعطاء أي بيانات من أي نوع لمرسليها.

واختتم البنك منشوره بالتاكيد على ضرورة عدم الالتفات أو التفاعل مع أي صفحه أو موقع تواصل اجتماعي يحمل اسم البنك الأهلي المصري أو ينشر أخبارا أو معلومات تخص البنك بخلاف صفحته وموقعه الإلكترونيين الرسميين وذلك حفاظا على سلامة وأمن حسابات العملاء.