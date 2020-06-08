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البنك الأهلي يحذر عملاءه من الإدلاء بأي بيانات عن حساباتهم

حفاظا على سرية البيانات وسلامة الحسابات
سيد بدر 1:26 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 1:26 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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حذر البنك الأهلي المصري عملاءه من الإدلاء بأي معلومات خاصة ببطاقاتهم الائتمانية أو كلمات المرور الخاصة بالحسابات البنكية .

وأكد أن موظفي البنك الأهلي لم ولن يطلبوا من العملاء أي بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها وذلك حفاظًا على سرية البيانات .

والبنك الأهلي هو أكبر بنك في مصر ويستحوذ على أكثر من 30% من ودائع القطاع المصرفي التي تتجاوز نحو 4 تريليون جنيه .

أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 مقارنة بــ 10.1مليار جنيه في يونيو 2018 ، بمعدل نمو بلغ 100%.

وأكد البنك في بيان سابق، استمرار التطور في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.

وقال البنك إن اجمالي المركز المالي ارتفع ليصل الي 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق.

فيما بلغت حقوق الملكية لدى البنك الأهلي المصرى نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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