البنك الأهلي يجمع 48 مليار جنيه في اليوم الأول لطرح شهادتي 19% و22%

أعلن البنك الأهلي المصري، جمع 48 مليار جنيه في اليوم الأول لطرح شهادتي الادخار الجديدتين أجل 3 سنوات.

وأضاف البنك في بيان اليوم أن الشهادتين الجديدتين بنوعيها ذات العائد الثابت 19% ، وذات العائد المتدرج 22%؜ للسنة الأولى، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، تلقيان إقبالا كبيرا من العملاء.

وكان البنك الأهلي أعلن أمس الأحد، طرح شهادتي ادخار جديدتين بأجل 3 سنوات، الأولى بعائد سنوي ثابت 19% يصرف شهريا، والثانية بعائد متدرج يصل حتى 22%، بدورية صرف شهرية، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادات الجديدة ألف جنيه مصري.