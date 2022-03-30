قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن حصيلة شهادة الادخار ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 218 مليار جنيه خلال 10 أيام من طرحها.
وطرح بنكا “الأهلي المصري” و”مصر” شهادات بعائد ثابت 18% سنويا خلال الأسبوع الماضي يصرف عائدها شهريا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع اسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25% ، 10.25% ، و9.75% على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.