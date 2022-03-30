البنك الأهلي يجمع 218 مليار جنيه من شهادة 18% في 10أيام

البنك الأهلي يجمع 218 مليار جنيه من شهادة 18% في 10أيام
أحمد البطران

أحمد البطران

5:24 م, الأربعاء, 30 مارس 22

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن حصيلة شهادة الادخار ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 218 مليار جنيه خلال 10 أيام من طرحها.

وطرح بنكا “الأهلي المصري” و”مصر” شهادات بعائد ثابت 18% سنويا خلال الأسبوع الماضي يصرف عائدها شهريا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع اسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25% ، 10.25% ، و9.75% على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

أحمد البطران

أحمد البطران

5:24 م, الأربعاء, 30 مارس 22