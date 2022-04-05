قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويًّا بلغت 300 مليار جنيه منذ طرحها.

كان بنكا الأهلي المصري ومصر قد طرحا، في 21 مارس الماضي، شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويًّا يُصرَف عائدها شهريًّا.

وقرّرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25%، و10.25%، و9.75% على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.