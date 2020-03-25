البنك الأهلي يجذب 10 مليارات جنيه من شهادة الـ15% خلال 3 أيام

أعلن البنك الأهلي المصري إن حصيلة شهادة الإدخار بفائدة 15% لأجل عام وصلت لنحو 10.2 مليارات جنيه خلال أول 3 أيام تداول، الأحد والإثنين والثلاثاء .

وأضاف أن 52 ألف عميل قاموا بشراء الشهادة منهم 1500 عميل ينمضموا لأول مرة للبنك الأهلي خلال هذه الفترة.

وأوضح البنك أن 65% من هذه الشهادات تم بيعها من خلال خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل كقنوات إلكترونية دون الحاجة للذهاب للفرع .

وأشار إلى أنه تم تلقي الطلبات من العملاء من خلال مركز الاتصال و الزميلات والزملاء بالفروع من خلال آلية مستحدثة تعاملت بكفاءة مع توافد العملاء بأقل مشقة في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعًا.

وأشاد البنك الأهلي بالعملاء لتفهمهم طبيعة العمل في هذه الأوقات التي يسعى فيها الجميع لتقديم الخدمات والمحافظةعلى سلامة وصحة العملاء، و كذلك علي صحة و سلامة العاملين بالبنك .

وطرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر الشهادة الجديدة بدءا من الأحد الماضي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم القطاع العائلي والحفاظ على جاذبية العملة المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، والشهادة بفائدة 15% تصرف شهريًا، لأجل عام، ويمكن شرائها بألف جنيه ومضاعفتها.