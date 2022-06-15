البنك الأهلي يجدد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال

نجح البنك الأهلي المصري في تجديد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2019 الصادرة من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution BSI.

ويعد أول بنك في مصر يتوافق مع الإصدار بنسخته الحديثة لهذه الشهادة حتى عام 2024 التي يمنحها المعهد البريطاني للمواصفات القياسية الذي يعد من أهم الجهات المشهود لها دولياً، والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال.

وتتبنى إدارة البنك الأهلي المصري منظومة عمل متكاملة تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور، بدءًا من عمليات التحليل والقياس، مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين.

ولتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات بكل أنواعها، مما يساعد علي زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل.

صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن إعادة اصدار شهادة التوافق مع معيار الأيزو 22301 في نسخته الحديثة هذا العام يمثل إضافة استثنائية للبنك حيث تعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على التعامل مع المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم حالياً، مشيرا الي التطور المستمر ومواكبة الإصدارات المحدثة من تلك المعايير الدولية الخاصة بضمان استمرارية الأعمال.

وأضاف ان تلك الشهادة تأتي انعكاسا لالتزام البنك بتعليمات ومتطلبات الهيئات العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال ودليلا على ريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأكد “عكاشة” أن الصناعة المصرفية تشهد منذ فترة العديد من التحديات في ظل الظروف البيئية والسياسية مما يفرض عليها المزيد من المرونة للتعامل مع تلك التحديات وأن البنك الأهلي المصري يستند في هذا الصدد إلى نظام لضمان استمرارية الأعمال متوافقا مع أعلى وأحدث المعايير الدولية ويتسم بالفعالية والمرونة من خلال امتلاكه لمجموعة من الحلول البديلة والمستحدثة كالمقرات البديلة وحلول العمل عن بعد، وكذا حزمة متنوعة من الحلول التقنية المتميزة والوحدات المتنقلة فضلاً عن تميز العناصر البشرية المدربة ذات الكفاءة المهنية لضمان استمرار تقديم البنك خدماته لعملائه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأعربت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازها بإعادة اصدار شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمالISO 22301-2019 بنسختها الحديثة للبنك، مشيرة الي أن تلك الشهادة الدولية قد سبق منحها للبنك الأهلي المصري من قبل عام 2018، مما يؤكد على استمرارية قدرته على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقا لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة أنشطة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة وإجراء كل الاختبارات الدورية لها لمواجهة تلك المخاطر بشكل مستمر.وكذا جهود المتابعة والمراقبة والتحديث المستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك في كافة الظروف، ومؤكدة على أن البنك الأهلي المصري. ودائما ما يحرص على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال وتحسين القدرة على العمل خلال المواقف الصعبة والتحديات، والحد من احتمال التعرض لحالات توقف الأعمال والاستمرار في توفير كافة خدمات البنك للعملاء مع الالتزام بتقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء.

وأوضح محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بالبنك الأهلي المصري أن البنك يسعى دائما للتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والعمل الاستباقى لمواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم حالياً .

ويعي البنك تماما كافة المعايير والممارسات الدولية كأدلة استرشاديه في مجال تحليل وتحديد المخاطر وكيفية التعامل معها لبناء نظام فعال لاستمرارية الأعمال، من خلال الجهود التي تحققت لبناء نظام فعال لاستمرارية الأعمال ومواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤدى لتوقف الأعمال.