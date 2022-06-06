«البنك الأهلي» يتيح الشراء والاستعلام على صناديق الاستثمار «أون لاين»

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار خدمة جديدة تتيح لعملاء البنك من الأفراد إمكانية الشراء والاستعلام على صناديق الاستثمار أون لاين.

وأوضح البنك الأهلي أن إجراءات التنفيذ تتم من خلال الدخول على موقع البنك الإلكتروني واختيار الخدمة الذاتية ثم اختيار خدمة الإصدار والاستعلام عن صناديق الاستثمار ثم اتباع الخطوات التالية.

يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك الأهلي المصري والضغط على “تنفيذ” (في حالة عدم تطابق البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة لدي البنك، يرجي التكرم بزيارة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بكم).

يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المُدخل والمسجل لدى البنك.

يتم كتابة الرمز في خانة “ادخل رمز التحقق” والضغط على ” تنفيذ “.

يتم اختيار الخدمة المطلوبة (استعلام، اصدار).

في حالة اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق، وفي حالة اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به ثم تتم كتابة عدد الوثائق. المراد إصدارها في خانة ” عدد الوثائق المصدرة ” ثم اختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

يتم إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

يتم اظهار رقم طلب الشراء والذي يمكنكم استخدامه كمرجع للطلب، هذا وسيتم تنفيذ طلبكم كل صندوق في مواعيد المحددة كما هو موضح بالشروط والاحكام ويمكنكم الاطلاع على نشرات اكتتاب الصناديق التفصيلية من هنا.“

يمكنكم الاطلاع علي أسعار كافة صناديق الاستثمار من هنا.“

استخدامكم خدمة تقديم طلبات صناديق الاستثمار الكترونياً وموافقتكم علي الشروط والاحكام يعد بمثابة قبول لكافة الشروط و الاحكام الخاصة بالصندوق والواردة بنشرة الاكتتاب وإقرار بالعلم بكافة تفاصيل الصندوق.

وتعليقا على إتاحة هذه الخدمة قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية إنها تعد خدمة مميزة لعملاء البنك الأهلي من الأفراد حيث ستسهم في تسهيل الإجراءات.

وأضاف أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها التي يتيحها البنك الأهلي لعملائه كما أنها تقدم لأول مرة على مستوى البنوك الحكومية وعلى مستوى البنوك الكبرى بالقطاع المصرفي.