البنك الأهلي يتيح شراء صناديق الاستثمار أون لاين

أعلن البنك الأهلي المصري عن إمكانية شراء والاستفسار عن الرصيد في وثائق صناديق الاستثمار أون لاين عبر الموقع الإلكتروني للبنك

وذكر البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العميل يمكنه الاطلاع على نشرات اكتتاب الصناديق التفصيلية أو لاين، و الاطلاع علي أسعار كافة صناديق الاستثمار إلكترونيًا.

صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك يتيح للمستثمرين بالمشاركة جماعيًا في الاستثمار في المجالات الواردة في اللائحة التنفيذية

وذكر البنك الموافقة علي الشروط والاحكام هو قبول لكافة الشروط و الاحكام الخاصة بالصندوق والواردة بنشرة الاكتتاب وأوضح خطوات الشراء على النحو التالي:

ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك

الضغط على ” تنفيذ “

إذا لم تطابق البيانات المدخلة مع المسجلة لدي البنك يتوجه العميل للفرع

استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المُدخل والمسجل لدى البنك

كتابة الرمز في خانة “ادخل رمز التحقق” والضغط على ” تنفيذ

اختيار الخدمة المطلوبة (استعلام، اصدار)

في حاله اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق

في حاله اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به

كتابة عدد الوثائق المراد إصدارها في خانة ” عدد الوثائق المصدرة “

اختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

ادخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك

يتم اظهار رقم طلب الشراء والذي يمكنكم استخدامه كمرجع للطلب.

وسيتم تنفيذ الطلب في كل صندوق بمواعيد المحددة بالشروط والاحكام