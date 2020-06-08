البنك الأهلي يتيح خدمات شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع بالتعاون مع «خالص»

أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة “خالص” لخدمات المدفوعات الرقمية – التابعة لـشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” – والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء عن إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني “الكهربا خالص”.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لسداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص، حيث تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الاونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص .

يأتي ذلك في ظل تزايد الحاجة إلى تفعيل أوسع للخدمات الالكترونية من أجل التيسير على المواطنين فى شحن عدادات الكهرباء بدرجة أعلى من المرونة و كذلك تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس وهو ما يأتي تماشيا مع خطط الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إطلاق التطبيق ساعد في توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة.

ويقوم كل من البنك الأهلي المصري وشركة خالص بتسوية كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص بطاقات الكهرباء مسبقة الدفع، بموجب الاتفاق الذى تم ما بين شركة إي فاينانس و البنك والذى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية التي تديرها “إي فاينانس” والتي أثبتت كفاءة عالية بفعل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك والشركة وكذلك كوادرها البشرية المحترفة للجانبين.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أن التطبيق الجديد يدعم مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى، كما يتيح لمستخدميه شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية “الدفع بدون تلامس” (NFC) على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت.

وبموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق “الكهربا خالص” المتاح حاليا كمرحلة أولي على جوجل ستور “نظام اندرويد” والذي يتم تحميله على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة.

وأكد على أن إي فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة تعمل دائما على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية عبر تسخير التكنولوجيا في كل المهام اليومية بما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء إن إتاحة هذه الخدمة يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر دائما بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة خالص لرقمنة الخدمات والسداد الإلكتروني حيث يعد تطبيق “الكهربا خالص” ضمن خطة الدولة لتقليل التداول النقدي وتحقيق الشمول المالي.