البنك الأهلي يتيح السحب النقدي باستخدام «POS» بمحطات التعاون للبترول

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، التعاون للبترول، إحدى شركات قطاع البترول؛ بهدف تقديم خدمة السحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية باستخدام نقاط البيع الإلكترونية، POS.

حضر التوقيع كل من؛ عادل عياد، رئيس مجلس إدارة التعاون للبترول، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، وخالد هاشم، رئيس تمويل قطاع البترول بالبنك الأهلي المصرى.

قال عادل عياد، إن التعاون للبترول تسعى دائماً لتقديم حلول متكاملة لدعم عملائها بمحطات الشركة المنتشرة بأنحاء الجمهورية؛ خاصةً أنها أحد أهم أذرع هيئة البترول في مجال توزيع المنتجات البترولية، ولذلك تم إبرام التعاقد مع البنك الأهلي المصري، بصفته البنك الرائد في عمليات التحول الرقمي والشمول المالي.

وذكر كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أنَّ التعاقد مع شركة التعاون للبترول يأتي إضافة جديدة لشبكة محطات الوقود التي يتم عن طريقها تقديم خدمة السحب النقدي عبر نقاط البيع الإلكترونية، وإتاحة خدمات QR code؛ الخدمة المبتكرة التي أطلقها مصرفه لأول مرة في مصر، تدعيماً للشمول المالي وتحقيق مزيد من التفعيل للخدمات الرقمية، التي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك.

سوس: تفعيل الخدمة بمحطات التعاون المرحلة الأولى في الخطة التوسعية ببقية المحطات

وأشار سوس، إلى أنه تم اختيار شركة التعاون للبترول بإعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الخدمات البترولية في مصر، وإمتلاكها شبكة إنتشار واسعة في مختلف محافظات الجمهورية تزيد عن 1400 محطة.

مضيفاً أنَّ البنك سيبدأ في تفعيل الخدمة في محطات التعاون للبترول المطورة وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في باقي المحطات في المراحل التالية.

وأضاف محمد جميل، رئيس القنوات البديلة والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، أن خدمة السحب النقدي من محطات الوقود تستهدف تحقيق معدل تدوير أعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات وإضافتها لحساباتهم بالبنوك إلكترونياً، بدلاً من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي، وهو ما يؤدي إلى تقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي وخاصة في الأماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء، كما يمكن الاستفادة بفئات نقدية أقل من المتاح بماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى إمكانية استخدام نقاط البيع POS لتنفيذ عمليات السحب النقدي من جانب العملاء داخل المحطات.

هاشم: نحرص على عدم تحميل عملائنا أية مصاريف أو عمولات على السحب

وقال خالد هاشم، إن الخدمة متاحة لحاملي البطاقات البنكية مسبقة الدفع والخصم المباشر، مع حرص البنك على عدم تحميل عملائه أية مصاريف أو عمولات على عملية السحب تشجيعاً للعملاء على استخدام خدمات البنك المطورة، لتقديم أفضل معدلات الجودة لهم وتحقيق الشمول المالي الذي يتبناه البنك.

وأوضح شريف رياض، أن التوقيع على خدمة السحب النقدي من محطات الشركة عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) تأتي في إطار تكامل الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع البترول المصري من البنك الأهلي المصري الذي يعد الممول الرئيسى للقطاع.

مشيراً إلى حرص البنك على تقديم سبل الدعم للقطاعات الاقتصادية الحيوية التي تنعكس آثارها على المواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة.