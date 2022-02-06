البنك الأهلي يتواجد بفرع متكامل ومميكن في العاصمة الإدارية

افتتح البنك الاهلي المصري أحدث فروعه في قلب العاصمة الإدارية بالحي الحكومي، وذلك كأول بنك يقدم خدماته للعاملين والمترددين بالعاصمة الإدارية، واستكمالا لتواجد البنك بها بعد أن كان قد أطلق وحدته المصرفية المتنقلة في شهر مارس 2021.

وعقب الافتتاح صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن فرع البنك يعد تواجدا مبكرا للقطاع المصرفي في العاصمة الإدارية.

وأشار عكاشة إلى اهتمام البنك بهذا التواجد في تلك المنطقة الاستراتيجية بفرع رئيسي يخدم توجهات الدولة في نقل الجهات الحكومية والخدمية والمصرفية اليها لتصبح مركزا استراتيجيا متكاملا للمال والأعمال أسوة بالنماذج الناجحة لتلك المراكز في مختلف العواصم العالمية الحيوية، وليوفر سبل الدعم الاقتصادي والخدمي لإقليم قناة السويس، حيث سيتولى الفرع تقديم مختلف الخدمات المصرفية لساكني العاصمة الإدارية أو العاملين بها، وكذلك الشركات والجهات الحكومية.

وأضاف أن الفرع يعد ضمن نمط الفروع المزدوجة للبنك التي تتضمن فرعا تقليديا الى جانب فرع خدمة الكترونية، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها.

وأكد عكاشة أن البنك يسعى إلى تطبيق استراتيجيته للانتشار الجغرافي والتي تتم وفقا ودراسة احتياجات العملاء سعيا للوصول بخدماته المصرفية المتنوعة إلى مختلف فئات العملاء الحاليين أو المرتقبين من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية وتفعيلا للشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك.

كما أكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية على أهمية تواجد البنك الأهلي المصري مبكرا داخل العاصمة الإدارية وتوفيره لكافة الخدمات المصرفية للعاملين ورواد المدينة، وهو ما يعكس إدراك البنك للأهمية الاستراتيجية لها، مشيدا بالمستوى المتميز لمبنى البنك المزود بأعلى معايير الجودة في التأثيث الذي يليق بأكبر البنوك المصرية، معربا عن تقديره لتواجد البنك بأسلوب مبتكر بخدماته المصرفية بالمدينة قبل افتتاح الفرع من خلال اتاحة وحدته المصرفية المتنقلة لخدمة العاملين بالعاصمة الإدارية والتيسير عليهم في الحصول على خدماتهم المصرفية دون عناء.

ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن فرع العاصمة الإدارية والذي تصل مساحته الى 1300 م2، يتضمن قسم خاص لخدمة عملاء البلاتينوم، إضافة الى مركز لماكينات الصارف الآلي، كما روعي بالفرع توفير كافة التيسيرات لخدمة العملاء من ذوي الهمم من خلال تداخلات انشائية تتيح لهم الحصول على خدماتهم المصرفية بسهولة من خلال منحدرات لتسهيل الحركة ومصاعد للانتقال بين أدوار الفرع وكذا ماكينات صارف آلي وشبابيك لخدمة العملاء مخصصة لهم، مشيرا الى أن مبادرة البنك الأهلي المصري في اتاحة وحدته المصرفية المتنقلة – التي أطلقها لأول مرة في مصر والشرق الأوسط – لتخدم العاملين بالعاصمة الإدارية لحين افتتاح البنك لفرعه بها قد لاقت اقبالا كبيرا من العاملين بالعاصمة الإدارية.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك حرص في انشاء مبناه بالعاصمة الإدارية على اتباع التصميمات الفنية والهندسية التي تلاءم الهوية المؤسسية المميزة والمطورة للبنك وبمساحات إدارية بأعلى مستويات التأثيث ومزودة بكافة الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تضمن أفضل تجربة للعميل طوال تواجده داخل مقر البنك وتلائم عملاء بنك أهل مصر.

وأشارت إلى حرص البنك على تطبيق أعلى معايير التنمية المستدامة من تواجده بالعاصمة الإدارية من خلال تشغيل سيارات نقل العاملين بالبنك بالغاز الطبيعي وذلك سعيا من البنك لتقليل البصمة الكربونية الضارة بالبيئة، وكذا تشغيل مبنى الفرع باستخدام منظومة ذكية لترشيد استهلاك الطاقة عن طريق الاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذا استخدام محطة معالجة أولية لناتج الصرف لري المسطحات الخضراء الخارجية باستخدام احدى نظم الري الحديث، مع الاعتماد على منقيات الهواء صديقة البيئة، والحرص على توفير مصادر الإضاءة الطبيعية سعيا للحفاظ على بيئة نظيفة، وهي الإجراءات التي تتماشى مع المعايير المطبقة عالميا وبما يخدم توجهات الدولة في هذا الشأن ويدعم رؤية مصر 2030، مع الحرص على تزويد الفرع بأفضل الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء وبأعلى معدلات الجودة.