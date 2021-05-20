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البنك الأهلي يتفق مع «لولو للصرافة» وشبكة «ريبل» على إتاحة التحويلات من الإمارات إلى مصر

من خلال شبكة ريبيل التي تستخدم تقنية blockchain "سلسلة الكتل"
الحسينى حسن 3:17 م, الخميس, 20 مايو 21 3:17 م, الخميس, 20 مايو 21

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أعلنت شبكة المدفوعات العالمية ريبل، عن اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي المصري وشركة لولو انترناشونال للصرافة التابعة لمجموعة “لولو فايننشال”، لإتاحة تحويلات المصريين المقيمين في الإمارات إلى مصر.

وقالت شبكة ريبل- التي تستخدم تقنية blockchain “سلسلة الكتل”- في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الشراكة مع البنك الأهلي المصري ستساعدها على تحسين الكفاءة العامة من خلال تمكين البنك من إقامة تحالفات جديدة عبر أسواق أوسع بتكلفة منخفضة ووقت أسرع.

وأضافت أن شراكتها الجديدة مع لولو للصرافة، ستسهم في زيادة تسريع التحويلات بين مصر والإمارات.

وذكرت ريبل أنه من خلال هذه الشراكة، يتطلع البنك الأهلي المصري ولولو للصرافة إلى الارتقاء بتجربة التحويلات عبر الحدود إلى مصر لتصبح أرخص وأسرع وأكثر موثوقية.

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هشام الصفتي: الأهلي يسعى باستمرار إلى تطوير البنية التحتية المتعلقة بهذا النوع من الأعمال

وبحسب البيان، قال هشام الصفتي رئيس قطاع الخزانة والعلاقات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري: “نظرًا للدور المهم الذي تلعبه التحويلات في الاقتصاد المصري، يسعى البنك الأهلي المصري باستمرار إلى تطوير وتعزيز البنية التحتية المتعلقة بهذا النوع من الأعمال”.

وذكر أديب أحمد العضو المنتدب لمجموعة “لولو فايننشال”، أن الشراكة مع البنك الأهلي وريبل تؤكد التزام المجموعة بتعزيز النظام البيئي للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون الهادف والاعتماد المناسب للتكنولوجيا.

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وأضاف أن إطلاق الإمكانات الكاملة للتحويلات بين الإمارات ومصر، ستساعد في تقديم حل دفع موثوق به وسلس للمجتمع المصري والشركات في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت نافين جوبتا المدير الإداري لجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشبكة ريبل، إن الشراكة تعزز البنية التحتية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر تجربة مدفوعات عابرة للحدود إلى المجتمع المصري؛ لا سيما أن القدرة على إرسال الأموال واستلامها بسرعة وبثقة وبتكلفة زهيدة، تلعب اليوم دورًا أكبر من أي وقت مضى.

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وأشار البيان إلى أن مصر تحتل مرتبة بين الدول الخمس الأولى على مستوى العالم من حيث التحويلات الواردة من جاليات المغتربين في الخارج.

وفي تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، ارتفعت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج بنسبة 11% خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار.

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بقلم الحسينى حسن

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