البنك الأهلي يتفق مع «غازتك» لإتاحة السحب النقدي من محطات الوقود

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك” – احدى شركات قطاع البترول – بهدف تقديم خدمة السحب النقدي والسداد الالكتروني باستخدام نقاط البيع الالكترونية (POS).

وقع الاتفاقية محمد جميل رئيس القنوات البديلة والمبيعات بالبنك الاهلي المصري والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك” وبحضور فرق العمل المختصة من الجانبين.

صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الاتفاقية تستهدف التوسع في نشر نقاط البيع الإلكترونية تدعيما للشمول المالي وتماشيا مع السياسات العامة للدولة نحو مزيد من التفعيل للخدمات الرقمية التي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك، مشيرا الى انه تم اختيار شركة غازتك باعتبارها من أكبر شركات غاز السيارات وأكبرها في تحقيق المبيعات وصاحبة الحصة السوقية الأعلى في السوق المصرية.

واضاف المهندس عبد الفتاح فرحات أن التعاقد مع البنك الأهلي المصري سوف يضمن الاستفادة من امكانيات البنك الفنية والتكنولوجية والذي سيتيح مزيد من التيسير على عملية سداد مبيعات الغاز والوقود السائل في المحطات التابعة للشركة وكذلك تحصيل أقساط تحويل السيارات، بالإضافة الي استخدامها في السحب النقدي للعملاء أسوة بماكينات الصارف الالي.



وأكد يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان مبادرة البنك بشأن اتاحة خدمة السحب النقدي من محطات الوقود تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التي يقدمها البنك لخدمات السحب النقدي لعملائه، مع تحقيق معدل تدوير اعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات واضافتها لحساباتهم بالبنوك الكترونيا بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي، وهو ما يؤدي الى تقليل الزحام على ماكينات الصارف الالي وخاصة في الاماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء.



وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان تلك الخدمة ستيسر على عملاء البنك السحب النقدي من نقاط البيع بمحطات الوقود وبذات محددات السحب المتاحة لهم على ماكينات الصارف الآلي، كما يمكن الاستفادة بفئات نقدية اقل من المتاح بماكينات الصارف الالي، اضافة الى امكانية استخدام نقاط البيع الـ POS لتنفيذ عمليات المشتريات والسحب النقدي من جانب العملاء داخل المحطات



أشار الى ان البنك يسعي لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع المنتشرة والجاري تعميمها بشكل أوسع من خلال مبادرات البنك المركزي الأخيرة عبر المحطات الخاصة ب “غازتك”، حيث سيبدأ العمل في المرحلة الحالية من خلال 107 محطة غاز طبيعي ووقود سائل منتشرة في ٢٤ محافظة، على أن يتم في المراحل التالية زيادة المحطات التي تقدم الخدمة الى 500 محطة بنهاية عام 2021، مؤكدا على ان الخدمة متاحة فقط لحاملي كافة بطاقات البنك الأهلي المصري بمختلف انواعها وأن البنك حرص على عدم تحميل عملائه أية مصاريف او عمولات على عملية السحب.