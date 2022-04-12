البنك الأهلي يتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الكوادر البشرية لاحتياجات سوق العمل

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اتفاقه مع البنك الأهلي المصري على التعاون المشترك لرفع كفاءة شباب الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وقالت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن إتاحة تخصصات متنوعة بمجالات تكنولوجيا المعلومات في الجولة الأولى من التدريب والتأهيل، وذلك في عدة مجالات تتوافق مع متطلبات سوق العمل وهي كالتالي:

مهندس مركز بيانات Data Center Engineer

الاستجابة للحوادث والطب الشرعي الرقمي Incident Response & Digital Forensics

حماية هجومية ومختبر Offensive Security & Pen. Testing

مصمم UX/UI

وأضافت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن مدة التدريب تتراوح من 480 إلى حوالي 580 ساعة تدريبية لكل تخصص.

ويوفر التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والبنك الأهلي المصري فرصا للتوظيف في البنك الأهلي المصري بعد التدريب لعدد محدود من المتدربين المتميزين.

شروط التقديم:

• خريج جامعي مصري يحمل شهادة جامعية أو معادلة من المجلس الأعلي للجامعات.

• حاصل على تقدير جيد أو أعلى.

• حديث التخرج (خريجي من عام 2018 حتى عام 2021).

• أن يكون تخصصه في مجالات: (الهندسة – علوم الحاسب – تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصصات أخرى ذات الصلة.

• أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 عاما.

• أن لا يكون للمتقدم أقارب (حتى الدرجة الثالثة) من العاملين في البنك الأهلي المصري.

• أن يكون للمتقدم نفس العنوان المذكور في بطاقة الرقم القومي.

• أن يجتاز جميع اختبارات القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة.

سيتم غلق باب التقديم يوم 5 مايو 2022.