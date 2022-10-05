البنك الأهلي يتعاون مع مصنع قادر لتصنيع وتوريد سيارات الصراف الآلي المتنقلة الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن تدشين تعاون مشترك مع مصنع قادر، إحدى قلاع الهيئة العربية للتصنيع؛ بهدف تصنيع وتوريد سيارات الصراف الآلي المتنقلة الجديدة الخاصة بالبنك بشكلها الجديد والمبتكر والمصنعة محليًا.

وتم تصنيع هذه السيارات من خلال أفضل الكوادر الفنية والهندسية الوطنية المتخصصة بالمصنع، والتي تم تجهيزها للعمل بشكل كامل.

وزار كلٌ من: حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري في البنك الأهلي، ودينا أبو طالب، مدير عام التسويق في البنك، المصنع؛ لاستلام السيارات الجديدة الخاصة بالبنك، والتي تم تصنيعها بالكامل داخل مصنع قادر، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر.

وأعرب حسام الحجار عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمتنامي مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها وعلى رأسها مصنع قادر والذي يتزايد بوتيرة سريعة للبنك والهيئة.

جهود البنك الأهلي

وأشار إلى قيام البنك الأهلي خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربي بتدبير الكثير من احتياجات البنك منها الأثاث والسيارات المصفحة وسيارات الفروع المتنقلة والبكر الحراري المستخدم في ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أن أوجه التعاون امتدت، في الفترة الأخيرة، إلى مجالات جديدة أخرى ومنها الأرشيف الإلكتروني، موضحًا أنه جار حاليًا بمصنع قادر إجراء التجارب النهائية لإنتاج الباب المصفح للغرف المحصنة لفروع البنك الأهلي محليًا لأول مرة بدلًا من استيرادها.

وذكر أن هذه التجرية هي الأولى من نوعها في هذا المجال من إنتاج الهيئة؛ مما يعكس سعي البنك الأهلي وإدارته نحو دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي؛ مما يؤدي الي إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي والحد من الاستيراد وزيادة الاستثمار الصناعي المحلي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية للحد من البطالة.

دعم الصناعة الوطنية

وأشار حسام الحجار إلى حرص البنك المستمر على التوجه نحو الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة، لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، من خلال مواكبة المنافسة العالمية في المنتجات المشابهة بما يؤثر بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بجودة صناعة سيارات الصراف الآلي المتنقلة الخاصة بالبنك والتي تم فيها تطبيق أفضل المواصفات الفنية التي تضمن معدلات أداء عالية لتلك السيارات.

من جانبه، أعرب اللواء عمرو عبد العزيز عبد الله عن اعتزازه بالتعاون الممتد بين البنك الأهلي المصري ومصنع قادر كونه من أكبر المؤسسات المالية في مصر، مشيدًا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في تشجيع المنتج المحلي ودعمه للصناعات المصرية والتي تنعكس آثارها خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك والمصنع في مجالات جديدة.