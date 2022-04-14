البنك الأهلي يتعاون مع شركة كوكاكولا هيلينيك مصر لتفعيل التحصيل الإلكتروني

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة كوكاكولا هيلينيك مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك تستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة مع الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها، وذلك في احتفالية منح خلالها البنك الأهلي المصري ائتمان بقيمة 70 مليون جنيه لأهم 10عملاء بشركة كوكاكولا هيلينيك مصر.

حضــر الاحتفالية هشـام عكاشـه، رئيــس مجلـس إدارة البنــك الأهلــي المصــري وأحمـد عفيفي الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هيلينيك مصر وكريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري وإيهاب عبد الحميد، رئيس القطاع المالي ورحاب ربيع رئيس قطاع الموارد البشرية وعمرو غزالي رئيس القطاع التجاري بشركة كوكاكولا هيلينيك مصر وعدد من قيادات البنك الأهلي المصري وشركة كوكاكولا هيلينيك مصر وكبار التجار والموزعين.

وأكد هشام عكاشه حرص البنك الأهلي المصري علي التعاون مع شركة كوكاكولا هيلينيك مصر كونها من كبرى الشركات العالمية والتي تضم عددا كبيرا من تجار التجزئة وتجار الجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسين في جميع محافظات مصر والتي تعد جزءا مهما من الاقتصاد المصري.

وأشار إلي أن اتفاقية التعاون تعزز تحقيق خطة البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي.

وأوضح كريم سوس أن البنك أطلق هذا المنتج بالتعاون مع ماستر كارد وشركة كوكاكولا هيلينيك مصر بهدف ميكنة متحصلات شركة كوكاكولا ومدفوعات عملائها لها من خلال بطاقات ائتمان الشركات التي يصدرها البنك الأهلي المصري وذلك للعمليات التجارية لشركة كوكاكولا هيلينيك مصر فقط وذلك عن طريق تفعيل خدمات ال B2B مع إتاحة حسابات الشمول المالي وإصدار بطاقة الخصم المباشر للشركات debit business card بالإضافة إلي إمكانية إصدار دفاتر شيكات للشركات وميكنة المدفوعات التي تتم لحساب المتعهدين وصغار التجار وتجار التجزئة والتي تغطي كافة الشرائح التي تتعامل مع شركة كوكاكولا هيلينيك مصر، مؤكدا حرص البنك على التيسير على العملاء في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة.

وأضافت هالة حلمي أن البنك الأهلي المصري يعي تماما مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، وكذا دوره في تقديم كافة الخدمات المصرفية والالكترونية والتمويلية لهؤلاء التجار في جميع أنحاء الجمهورية بكل سهولة وبأعلى معدلات الجودة والأمان، إضافة الى سعي البنك لمنح العملاء فرص الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها البنك لتوسيع دائرة استفادتهم ولمزيد من التفعيل للشمول المالي.

وأعرب أحمد عفيفي عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية والتي تنعكس أثارها علي دفع الاقتصاد المصري، مشيرا الى ان اتفاقية التعاون : ائتمان أسهل = نمو أكتر = نجاح أكبر.

وتابع تأتي الاتفاقية تسهيلا لعمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم في كافة فئات الشركات سواء الكبيرة والمتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة والمتعهدين وتجار التجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين من خلال برنامج جديد للمدفوعات الرقمية يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء شركة كوكاكولا هيلينيك مصر .