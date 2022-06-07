البنك الأهلي يتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد لتوفير حلول رقمية للمدفوعات

وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تسهيل تحصيل كل مستحقات الأكاديمية نظير الخدمات المقدمة لعملائها فيما يتعلق بكل دورات التدريب وبرامج الدراسات العليا وجميع خدمات الأكاديمية داخل مصر وخارجها، وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وخالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون، وذلك بحضور عدد من فرق العمل من الجانبين.

صرح يحيى أبو الفتوح بأن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية البنك في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يدعم خطط الدولة ورؤية مصر 2030 بشأن التحول الرقمي، للتشجيع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي كل احتياجات العملاء دعما للشمول المالي،

مضيفًا أن البروتوكول سيتيح لكل عملاء الأكاديمية السداد الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية باستخدام بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي المصري تسهيلًا على المستفيدين في تنفيذ معاملاتهم وخدماتهم فيما يتعلق بكل دورات التدريب وبرامج الدراسات العليا وجميع خدمات الأكاديمية داخل مصر وخارجها.

وأكد أبو الفتوح حرص البنك الأهلي المصري على تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية باستخدام القنوات البديلة التي يوفرها البنك، مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني في تنفيذ تلك التعاملات،

مشيرا ألى تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة تقليلًا للتعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة، وهو ما يعكس التطور في تلك الوسائل.

من جانبه أعرب خالد عبد الرحمن عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري؛ كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، والذي ينعكس بالإيجاب على خطة الأكاديمية؛ لما لها من دور قومي في تنمية الكوادر البشرية داخل القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن الأكاديمية تحرص على تنمية العناصر البشرية المؤهلة لتولّي مناصب قيادية في الدولة لنشر قيم مكافحة الفساد والعلوم المرتبطة به،

وذلك من خلال البرامج الدراسية المتاحة عن طريق موقع الاكاديمية منها دبلوم وماجيستير في الحوكمة ومكافحة الفساد وبرامج المجال القانوني والإداري والاقتصادي وبرامج مكافحة الفساد التي تقدمها الأكاديمية للدارسين من الدول العربية والأفريقية.