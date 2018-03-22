البنك الأهلي يتعاقد مع العربية للتصنيع لتوريد 245 ألف لمبة ليد

المال- خاص تعاقد البنك الأهلي مع الهيئة الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتركيب عدد 245 ألف لمبة بتكنولوجيا ليد لايت وذلك لعدد 276 فرعاوأوضح البنك الأهلي في بيان أن هذه الفروع كانت لا تزال تعمل بإضاءة اللمبات الفلورسنت بالكشافات وشهد التوقيع الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس

المال- خاص

تعاقد البنك الأهلي مع الهيئة الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتركيب عدد 245 ألف لمبة بتكنولوجيا ليد لايت وذلك لعدد 276 فرعا

وأوضح البنك الأهلي في بيان أن هذه الفروع كانت لا تزال تعمل بإضاءة اللمبات الفلورسنت بالكشافات

وشهد التوقيع الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع والأستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري والأستاذ يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الادارة والأستاذة داليا الباز نائب رئيس مجلس الادارة .

وقام بالتوقيع الأستاذ حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الاداري بالبنك الأهلي المصري والمهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مصنع الالكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه أن هذا العقد يأتى فى إطار توجهات البنك للتحول تدريجيا الى المنتجات المصرية الجيدة حيث يقوم البنك منذ فترة بالحصول على كامل احتياجاته من الأجهزة الكهربائية والأدوات الكتابية والبوابات ألأمنية الإلكترونية المنتجة فى مصانع مصرية وكذلك السيارات المجمعة محليا بمواصفات عالية الجودة تفوق مثيلاتها من المنتجات أجنبية الصنع ولذلك يقوم البنك بالتعامل مع الشركات والمصانع المصرية سواء التي تقوم بتصنيع كامل للمنتج أو تقوم بتجميعه بأعلى نسبة مكون محلي وبأيدي مصرية بأحدث تكنولوجيا عالمية.

وأكد يحيي أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري ينظر دائماّ للصناعة المصرية سواء كانت قطاع خاص أو عام حيث يعطي البنك دائماّ الأولوية في الشراء للمنتج المحلي ذو الجودة العالية وذلك حتي تستطيع الشركات والمصانع المصرية النجاح وتحقيق زيادة فى المبيعات والأرباح مما يشجع الاستثمار في مصر ويزيد قدرة تلك الشركات والمصانع على تطوير منتجاتها وتدريب العمالة بما يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة

وتابع “هذا ما تم مع منتجات الهيئة حيث قام البنك بشراء لمبات الليد لفرع واحد وتجربتها لمدة 3 شهور وقياس مدى شدة الاضاءة ومعدلات الاستهلاك وكانت النتائج مبهرة وفاقت التوقعات في الجودة بل وتعدت القياسات معدلات جودة المنتجات المستوردة”.

وأفادت داليا الباز أن سياسة البنك هي تشجيع الصناعة المصرية فى كافة المجالات ولهذا يتم دراسة وتحليل السوق لمعرفة كل ما يناسبنا من منتجات مصرية عالية الجودة وبتكنولوجية تصنيع حديثة ونعطيها كل الأولوية في الشراء وكذلك نبحث دائماّ عن المنتجات الصديقة للبيئة حيث ان البنك الأهلى المصرى هو أول بنك في مصر يقوم بتركيب خلايا للطاقة الشمسية أعلي فروعه.



ومن جانبه أكد حسام الحجار أن عدد الفروع التى تستعين بالطاقة الشمسية بلغ حوالى 17 فرعا حتى الآن ونعمل حالياّ على زيادة عدد الفروع حيث تم اختيار عدد 15 فرع يصلح لتركيب الخلايا الشمسية ليصبح إجمالى الفروع خلال شهرين إلى 32 فرعا ليصل حجم التوفير بالطاقة حوالي 3 ميجا وات سنوياّ بما يوفر مبلغ 3.5 مليون جنية في فواتير الكهرباء سنويا وتخفيض الانبعاثات الصادرة من غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة عدم استهلاك كهرباء من محطات الكهرباء العادية بحوالي 2000 طن.

