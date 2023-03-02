«البنك الأهلي» يتصدر أغلى العلامات التجارية في مصر لعام 2023

كشف تقرير حديث صادر مؤسسة براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية عن تصدر البنك الاهلي المصري قائمة اغلى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2023، فيما تراجعت شركة اوراسكوم كونستراشكون المملوكة لرجل الاعمال ناصف ساويرس إلى المرتبة الثانية.

وذكر التقرير الذي، اطلعت عليه “المال”، أن قيمة العلامة التجارية للبنك الأهلي قد قفزت إلى 478 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 462 مليون في 2022.

واوضح أن قيمة العلامة التجارية لشركة اوراسكوم كونستراكشون قد سجلت 452 مليون دولار مقابل 558 مليون العام الماضي، بينما جاء بنك مصر ثالثا بقيمة 417 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار، متقدما بذلك مركز واحد.

حل البنك التجاري الدولي رابعاً متقدما مركزا بقيمة قدرها 328 مليون دولار مقابل 319 مليون الفترة المماثلة، بينما جاءت الشرقية للدخان في المرتبة الخامسة متراجعة مركزين بقيمة علامة تجارية 300 مليون دولار مقابل 403 ملايين عام 2022.

وحافظت شركة المصرية للاتصالات على مركزها السادس بقيمة 268 مليون دولار مقابل 283 مليون، وبالمثل استقرت شركة السويدي في المركز السابع بقيمة 240 مليون دولار مقابل 242 مليون خلال العام الماضي.

وذكرت “براند فاينانس” أن شركة جي بي اوتو قد حافظت على مرتبتها الثامنة ايضا بقيمة علامة تجارية قدرها 183 مليون دولار مقابل 184 مليون خلال 2022.

وانضمت شركتي المجموعة المالية هيرميس القابضة وحديد عز إلى قائمة العشرة الكبار في مصر بترتيب 9 و10 على التوالي وقيمة تجارية قدرها 90 و67 مليون دولار بالترتيب.

تضع مؤسسة براند فاينانس عدد من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، اذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

وتعد براند فايناس التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة براند فاينانس الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتعمل مؤسسة براند فاينانس على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنوياً في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتنشر المؤسسة ما يقرب من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.