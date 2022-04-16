أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة نون للمدفوعات التي تتولى القيام بدور مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسر عمليات الدفع لبوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة، بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم من خلال البنك الأهلي المصري.

أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي وجذب شرائح جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى سعى البنك الدائم للتوسع في منظومة التحول الرقمي، وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأضاف “سوس” أن اتفاقية التعاون مع شركة نون للمدفوعات ستوفر خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار والشركات بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مجال المدفوعات الالكترونية بصورة امنة لكل الأطراف المشاركة في عملية التحصيل الالكترونية، وتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع وخدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البنك والتجار والمؤسسات وتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات، مؤكدًا اهتمام البنك المستمر بدراسة احتياجات العملاء من مختلف الفئات لتوفير منتجات وخدمات متنوعة تفي بتلك الاحتياجات بما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته وخططه الطموحة وريادته للسوق المصرفية.

كما صرح بأن البنك يستهدف تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال التعاملات النقدية بوسائل الدفع الالكتروني المتاحة في أي وقت على مدار اليوم مع إمكانية قبول كافة أنواع البطاقات سواء بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم المباشر، إضافة الي بطاقات ميزة الوطنية والبطاقات مسبقة الدفع، حيث ان انتشار مثل هذه الوسائل يتيح للعملاء تجربة مصرفية متطورة سهلة وامنة واجراء العديد من المعاملات المصرفية.

وأعرب مصطفى ماهر المدير الإقليمي لنون للمدفوعات عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري نظرًا لكونه من أكبر وأعرق البنوك العاملة في الشرق الأوسط ولتطابق الرؤى لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية (FinTech) مواكبة للتطور العالمي لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أحجامها.

و أوضح “ماهر” أن منصة نون للمدفوعات أنشأت لتسهيل المعاملات المالية للشركات والعملاء على حد سواء، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم منصة نون للمدفوعات الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا مثل بوابة الدفع الامنة وروابط الدفع والأقساط الشهرية الميسرة ويمكن للعملاء حفظ بطاقتهم لتسهيل عمليات الشراء المستقبلية مما يؤدي الى زيادة المعاملات والتحويلات وغيرها من الخدمات المميزة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نون تأسست كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وكشركة سعودية ومن قلب مقرها الرئيسي في الرياض، تهدف نون إلى تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية المحلية والإقليمية.

وتسعى نون لتقديم خدمات متكاملة ودعم استثنائي لعملائها في المنطقة، تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، نمت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال تقنيات وكفاءات محلية ساهمت في تطوير أعمال المنصة الرقمية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.