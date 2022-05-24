البنك الأهلي ومصر يطلقان رسميا مشروعهما «وصال» بطريق القاهرة السويس

أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعهما “وصال” بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، حيث أعلنت شركة فاوندرز بالتحالف مع الأهلي صبور عن تسويق المرحلة الأولى من المشروع العقاري الجديد مدينة “وصال” المملوك لكل من البنك الأهلي وبنك مصر وذلك بمقدم 10% ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.



حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، بأن مشروع مدينة وصال يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته لمساندة المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك الأهلي المصري.

مشيدا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر لإطلاق المشروع، وكذا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في توفير سبل التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وتنفيذ خطط الدولة الساعية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مع تزويدها بكل ما تحتاجه من تيسيرات وخدمات بما يدعم “رؤية مصر 2030” في توفير السكن الملائم لكافة فئات المواطنين.

وأشار عكاشة إلى أن مشروع ” وصال ” يعد مجتمعا متكاملا بالمفهوم الشامل وبموقع متميز، متضمنا وحدات سكنية بمساحات متعددة لتلبي كافة الاحتياجات، كما يضم مختلف الخدمات ومنها توافر ناد اجتماعي ورياضي، مولات تجارية، وكذا أماكن ترفيهية.



وقد أشاد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى إلى ترتيب إطلاق المشروع، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين أو مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى البرامج التمويلية المتعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.



وأضاف المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن التسويق لمشروع “وصال” خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقارية، ويعتبر مشروع مدينة “وصال” من اضخم المشاريع العقارية السوق المصرية وسيتم طرح المشروع على عدة مراحل متتالية.

مؤكدا أن تحالف شركة الأهلي صبور مع شركة فاوندرز يمثل درعا عقارية قوية وهذا ما تحتاجه السوق العقارية بالمرحلة القادمة وقد أحرز التحالف نجاحاً كبيراً من خلال مشروعه الأول وهذا ما حمسنا جميعا لخوض مشروع آخر كبير مثل مدينة “وصال”، خاصة أن المشروع تتوافر فيه كافة عوامل الجذب الحقيقية للمشتري سواء من موقع متميز كامل الخدمات، بنية تحتية جيدة ومباني مجهزة بأحدث الإمكانيات، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة ومميزة وهو ما يحقق بدوره المعادلة الشرائية الناجحة.



وصرح المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، بأن مشروع وصال يعد أحد أهم المشروعات العقارية التي ستفرض نفسها بقوة على السوق العقارية المصرية وذلك للمميزات العديدة التي يتمتع بها المشروع حيث تعتبر “وصال” مدينة كاملة متكاملة الخدمات والمرافق.

كما أن جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري مع وجود مساحات خضراء وأماكن انتظار لجميع الوحدات مع توافر جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادي ودور العبادة، بالإضافة إلى المنطقة الإدارية التي تعتبر واحدة من اكبر المناطق الإدارية بشرق القاهرة جاهزة للاستلام الفوري وهذا بدوره ما يجعل منه مشروعاً منفرداً بالسوق العقارية وذا عائد استثماري كبير.

بالإضافة إلى وجود أنظمة سداد مرنه، تمكن العميل من دفع 10% واستلام الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب نظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات مما يقلل العبء المادي على العملاء، وذلك وفقا لتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة، وكذلك الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الأسر المصرية والشباب المقبل على الزواج.

جدير بالذكر أن مشروع مدينة “وصال” يقام على مساحة تتجاوز 800 فدان ويقدم نحو أكثر من 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري، حيث تقسم مدينة وصال إلى ثلاث مكونات رئيسية منفصلة، مشروعان للإسكان يتوافر بهما الحماية في صورة أسوار وحراسة وآخر تجاري.

الكمبوند السكني الأول “وصال views” ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، الكمبوند السكني الآخر “وصال Residences” يضم شقق بمساحات مختلفة تبدأ من 160 مترا مربعا ، أما المنطقة التجارية فتضم مجمع مطاعم، ودور سينما وأسواق تجارية وحضانات ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة) ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى ناد رياضي خاص.