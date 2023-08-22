البنك الأهلي: وصول عدد عملاء «الأهلي نت» إلى 7 ملايين بنهاية 2022

استقطب البنك الأهلي بحسب بيان صادر عن البنك، نحو 0.8 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي “الأهلي نت” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021.

يأتي ذلك بحسب البيان في ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك.



محفظة الفون كاش

وارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.



أرباح البنك الأهلي

وحقق البنك الأهلي أرباحًا قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.