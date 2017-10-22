البنك الأهلي: فتح اعتمادات مستندية بقية 16.5مليار دولار منذ التعويم

الصاوي أحمدقال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه قام بفتح اعتمادات لتمويل عمليات تجارة خارجية بقيمة 16.5 مليارات دولار منذ قرار المركزي بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر وحتى الآن.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش جولة ميدانية علي مشروعات مجموعة الدقهلية الدواجن اليوم في الش

الصاوي أحمد

قال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه قام بفتح اعتمادات لتمويل عمليات تجارة خارجية بقيمة 16.5 مليارات دولار منذ قرار المركزي بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر وحتى الآن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش جولة ميدانية علي مشروعات مجموعة الدقهلية الدواجن اليوم في الشرقية، أن تنازلات العملاء عن الدولار بلغت 16 مليار دولار متضمنة التحويلات والتنازلات مقابل الحصول علي العملة المحلية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن حاليا وفقا لمعظم المؤسسات الدولية وأصبح هناك توافر للعملة الأجنبية

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تشهد تحسنا على مستوى معدل التضخم وسعر الفائدة.

وأوضح أن عام 2018 سوف يكون عام الانطلاق للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم حيث يأخذ البنك المركزي على عاتقه أن ينخفض لنحو 13%، وهو الأمر الذي سوف يساهم في خفض سعر الفائدة لمعدله الطبيعي وهو أمر متوقع خلال الفترة المقبلة.

