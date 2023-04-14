البنك الأهلي راعي كأس السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة پريزنتيشن سپورت، عن توقيع عقد رعاية مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري، والأهلي بطل كأس مصر لموسم 2022، والتى ستقام فى الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات الشقيقة بإمارة أبو ظبي.

البنك الأهلي المصري و”پريزنتيشن سپورت”

وفى هذا الإطار أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة

، أن عام 2023 يعد عام استثنائي للبنك الأهلي، لتزامنه مع مناسبة الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه، وبهذه المناسبة، قرر البنك التعاون المثمر مع پريزنتيشن سپورت لرعاية بطولة السوبر المصري، التى تحظى باهتمام جماهيرى هو الأعلى فى الوطن العربى، لكون طرفها هما قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي.

وأعرب عن اعتزازه بأن يحمل كأس السوبر المصري اسم

الذي يعد من اقدم العلامات التجارية في مصر والوطن العربي وصاحب السجل التجاري رقم (1)، معبراً عن تطلعه لأن تكون المباراة نموذجا مشرفا للرياضة المصرية مثلما اعتدنا دائما من الفريقين الكبيرين.

من جانبه ثمن سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة پريزنتيشن سپورت، اتفاق رعاية البنك الأهلي المصري لبطولة السوبر بين قطبى الكرة المصرية، واعتبرها خطوة ناجحة تفتح الباب لمزيد من التعاون البناء.

كما وجه سيف الوزيرى، الشكر لدولة الإمارات العربية، ممثلة فى مجلس أبوظبى الرياضى، على حرصها على استضافة بطولة السوبر المصري للمرة السادسة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن مجلس أبوظبي الرياضي مضطلع بدور استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية والترويج لها، بنجاح لافت.

وأكد على النجاحات المبهرة سواء على مستوى الاستثمار الرياضى، أو فى التقارب والتلاحم بين الشعوب، موضحا أن الرياضة بجانب أنها قوة ناعمة، فإنها صارت صناعة، ورقما صحيحا فى معادلة التنمية للدول.

ومن جانبها قالت دينا أبوطالب، مدير عام التسويق والاتصال الخارجي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يولي اهتماماً بالغاً بدعم الرياضيين في كافة الرياضات، سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية، حيث يعد أحد أهم رعاة الرياضة في مصر، ليكون بذلك نموذجًا يُحتذى لدى باقي المؤسسات الكبرى لما تمثله الرياضة من أهمية كبرى لمختلف الشعوب.