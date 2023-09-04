البنك الأهلي: حاجة سوق العمل للخبرة سبب تراجع الطلب على حديثي التخرج‎

قالت حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، إن سبب تراجع الطلب على الطلاب حديثي التخرج هو حاجة سوق العمل للخبرة.

وأضافت خلال كلمتها في ندوة تحليل الطلب في سوق العمل المصرية، إن جاهزية الطلبة حديثي التخرج لسوق العمل غير كبيرة، وبالتالي تفضل المؤسسات من 5 ل 10 سنوات خبرة.

وأشارت الشيخة إلى أنه لهذا السبب يوجد نزوح لعدد كبير من الشباب إلى الخارج.

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم ندوة تحت عنوان تحليل الطلب في سوق العمل المصري، بالتركيز على فجوة التوظيف والأجور بين الذكور والأناث، بحضور حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي، وماجد عثمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمركز المصري البحوث الرأي العام (بصيرة)، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.