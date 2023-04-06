البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات سيكم

وقّع

بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات سيكم، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة التي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، من خلال الزراعات التعاقدية.

وقّع الاتفاقية طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، بحضور فرق العمل من الجانبين.

وأكد طارق حسن دور البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة في المجالات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين،

والتي من ضمنها مشروعات التنمية الزراعية، من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،

وتوفير آليات تمويل تلبي كل الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بكل قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء من موارده الخاصة، أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

وأضاف أن البروتوكول يعد امتدادًا

في توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه في مختلف القطاعات،

بما في ذلك ما تضمّنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاحتياجات العملاء المختلفة،

على أن يتم ذلك من خلال أي من آليات التمويل وفقًا لمحددات كل برنامج، ومن بينها توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كل أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.

ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والمرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعدّ من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي،

وكذا تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، ومشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة،

حيث تم، خلال البروتوكول، عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وخاصة التي تديرها او تمتلكها سيدات؛ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من استخدام مصادر الطاقة المتجددة وانشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية .

من جانبه أعرب حلمي إبراهيم حلمي، عضو مجلس الإدارة بشركة سيكم القابضة للاستثمار، عن سعادته بالشراكة مع البنك الأهلي المصري؛ كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،

حيث إن مجموعة شركات سيكم رائدة في مجال الزراعة الحيوية، وشراء وتوزيع وبيع المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين والإشراف الفني على العملية الزراعية،

وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين، والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع، حتى يكون الناتج النهائي للمحصول مطابقا للمواصفات التصديرية.

وأشار إلى أن مجموعة شركات سيكم التي تعد رائدة في مجال الزراعة التعاقدية والمحاصيل الزراعية والدعم الفني علي العملية الزراعية، سيتيح التمويلات اللازمة لمشروعات القطاع الزراعي بمختلف أنواعها،

الأمر الذي يعزز من سهولة وكفاءة العمليات، وهو ما يخلق فرص للتوسع للأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية،

والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.