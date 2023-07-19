البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة أبو غالى موتورز

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع مجموعة أبو غالى موتورز بهدف تعظيم الشراكة بينهما وذلك في إطار رعاية البنك للمجموعة والتي تعد من أحد أكبر الشركات العاملة في مجال السيارات وحلول النقل في مصر.

وأكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الشراكة تهدف الى تقديم خدمات ومزايا حصرية صُممت خصيصًا لتلبية تطلعات واحتياجات عملاء البنك الأهلي المصري )البلاتينوم، البلاتينوم بلس، البلاتينوم ايليت)، بالإضافة الى خدمات مصرفية لعملاء مجموعة ابو غالي موتورز، حيث سيتم تقديم تجربة فريدة لأول مرة لهم من البنك ترتبط بالخدمات المقدمة من مجموعه أبو غالي موتورز من خلال تقديم عروض حصرية ومزايا عديدة طوال العام على جميع منتجات وخدمات مجموعة ابو غالي موتورز وفقا وكل شريحة من العملاء.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه من خلال هذه الشراكة سيوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من المدفوعات الالكترونية المختلفة لمجموعة ابو غالي موتوز من خلال نقاط البيع الالكترونية او خدمة التحصيل الالكتروني e commerce او Tap on phone لدى مراكز الصيانة او معارض البيع وكذلك لدى خدمات التنقل التي ستوفرها المجموعة بهدف تقليل تداول الكاش والاعتماد على بطاقات الدفع الالكترونية في التعاملات اليومية.

ومن جانبه أكد ماهر أبو غالي رئيس مجلس اداره مجموعه ابو غالي موتورز ان الشراكة مع البنك الأهلي المصري تهدف الى تعزيز اوجه التعاون في مختلف المجالات وتقديم تجربه مميزه للعملاء تعتبر الأفضل في السوق المصري في مجال integrated mobility solutions، بالإضافة الى ما يقدمه البنك الاهلي المصري من خدمات مميزة وحصرية لعملاء ابو غالي موتورز بكافة الأنشطة المصرفية. خاصة وان تلك الشراكة تخدم عملاء البنك والمجموعة معا بشكل يعكس اهتمام مجموعه أبو غالي موتورز بعملائها منذ عام ١٩٨٠ وحتى اليوم.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن حاملي بطاقات البنك الأهلي المصري سيتمكنون من التمتع بالعروض الحصرية على خدمات التنقل التي توفرها مجموعة أبو غالي موتورز (SIXT، London Cab) على مدار العام بالإضافة الي تقسيط رسوم الصيانة وقطع الغيار على فتره 12 شهر بدون فوائد بالإضافة الى خدمات ومزايا أخرى وذلك بهدف الحفاظ علي سيارات العملاء بتوفير حلول دفع آجلة بدون رسوم إدارية او فوائد.

وأشار المهندس تامر قطب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالي موتورز الى اتاحة ميزة عملاء البنك الأهلي المصري المميزين عند الرغبة في إجراء صيانة لسيارتهم من خلال طلب إرسال مندوب لاستلام السياره من المنزل وإعادتها مره اخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة مع توفير وسائل دفع الكترونية للعملاء لسداد قيمه الفاتورة ومنح الخصم الخاص بكل شريحة من عملاء البنك الأهلي المصري، بالإضافة الى توفر خدمة Door to Door service بشروط محددة.

مع قيام مجموعة أبو غالي موتورز بتوفير تجربة تنقل مميزة وفريدة من خلال منصة لندن كاب للتنقل وخدمات مميزه من شركه SIXT لإيجار السيارات في مصر وجميع انحاء العالم والتي تمثل الأفضل على الاطلاق في وسائل التنقل المختلفة في مصر.

كما يقدم البنك الاهلي المصري العديد من الخدمات ومنها التسهيلات المميزة لقطاع التجزئة المصرفيه لعملاء ابو غالي موتورز وذلك من خلال اصدار بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بالبنك وكذا خدمات اخرى تيسر لعملاء ابو غالي موتورز المعاملات المصرفية .