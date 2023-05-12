البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع Mozare 3 لدعم صغار المزارعين

وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة مزارع Mozare 3 لدعم صغار المزارعين ونشر مبادئ الزراعة النظيفة. ووقّع على البروتوكول طارق حسن إبراهيم، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسين أبو بكر المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع، وبحضور فِرق العمل من الجانبين.

يهدف البروتوكول إلى تقديم تمويلات منخفضة التكلفة تبدأ أسعار الفائدة بها من 3% أو 5% لدعم النشاط الزراعي والأنشطة المتعلقة به، وبصفة خاصة الزراعة التعاقدية، مما يدعم إعلاء سلسلة القيمة الزراعية من خلال الحصول على الدعم الفني الزراعي، والخدمات المالية والمصرفية للمزارعين والفلاحين، وذلك بصورة رقمية، مما ينعكس على عجلة الاقتصاد، والوضع الاجتماعي والبيئي، وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.

تتمثل أوجه التعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مُزارع في مجال الزراعات التعاقدية، وذلك لتمويل المورّدين من صغار وكبار المزارعين، والجمعيات الزراعية؛ لتغطية تكاليف الدورة الزراعية لبعض المحاصيل مثل الطماطم، الفلفل، الفراولة، السمسم، وبعض النباتات الطبية والعطرية.

ويتاح التمويل في عدة أشكال بين عيني ونقدي لدعم الحصول على المستلزمات الزراعية للمزارعين، بناءً على المحصول، وتختلف أسعار العائد المطبقة طبقًا للفئات المستفيدة من الرجال والنساء، والمدة المحددة للتمويل.

وتتضمن المستندات المطلوبةعقد الزراعة التعاقدية، إلى جانب سند ملكية الأرض أو الحيازة الزراعية أو عقد الإيجار مثبت التاريخ بالشهر العقاري وبطاقة الرقم القومي.

وأكد أبو بكر، المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع، أن البرنامج التمويلي مع البنك الأهلي المصري يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي رقميًّا، بجانب الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي المصري كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في مصر، من خلال تحويل التعاملات الورقية إلى رقمية على أكبر نطاق، من خلال هذا البرتوكول.