البنك الأهلي المصري يقفز بمحفظة القروض إلى 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو

قفز إجمالي محفظة القروض بالبنك الأهلي المصري إلى 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وقال البنك في بيان له أنه سعيا منه لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1.729 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1.175 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.

وعٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.