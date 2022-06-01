البنك الأهلي المصري يقرر رفع الفائدة على شهادات «استثمار»

قررت لجنة “الألكو” داخل البنك الأهلي المصري رفع أسعار الفائدة على “شهادات استثمار” ذات العائد الثابت مدة الأجل سنوي وسنتين لتصبح الأولى بعائد 7.5% بدورية صرف شهرية، والثانية بفائدة 8% بدورية صرف ربع سنوية.

كما تبدأ فئات الشهادات من 500 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع وفقاً للتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

وكشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في تصريحات سابقة لـ”المال” أن مصرفه قرر وقف شهادة الـ18%، كما رفع أسعار العائد على شهادة الإدخار الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف العائد شهريًا.