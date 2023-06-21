البنك الأهلي المصري يقتنص 22 جائزة دولية من  EMEA Finance

حصد

البنك الأهلي يوفر التمويلات لمختلف القطاعات

22 جائزة دولية من مؤسسة EMEA Finance، وهي مؤسسة ذات ثقل، والتي منحت «الأهلي المصري» 4 جوائز كأفضل بنك في المجالات الآتية “تمويل القروض المشتركة، تمويل المشروعات، التمويل الهيكلي، بالإضافة إلى مجال اعادة الهيكلة في قارة إفريقيا لعام 2022″، هذا فضلا عن 18 جائزة أخرى مقدمة للبنك من نفس المؤسسة عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوي قارة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعقيبًا على هذا الانجاز، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن حصول البنك علي تلك الجوائز من مؤسسة دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتي انعكاسًا لتوفير البنك لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات، واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، وكذلك إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد، والتي لها دورًا كبيرًا في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.

ولفت «عكاشة» إلى أن البنك باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية يولي اهتمامًا متناميًا بالمشروعات العملاقة، والمتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول والمقاولات والتنمية العقارية، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

وأضاف

، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذا الانجاز يعكس شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية، وقدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندًا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأعرب «أبو الفتوح» عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسة عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولي.

وأكد حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية في المجالات المختلفة من جانب، والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها من جانب آخر، حيث تعتبر أهم أصول البنك.

وصرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن نجاح البنك في الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل أساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض، فضلًا عن تطبيق آليات تمويليه مختلفة منها نظام On Lending، والتمويل من خلال وكالة ضمانات الصادرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية، وعمليات التوريق لعده شركات كبرى.

وأكد «رياض» على أن التعاون الفَّّعال والُمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

من جانبه أشار أحمد السرسي، رئيس مجموعه القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن الحصول على 22 جائزة من مؤسسة لها ثقل مثل مؤسسة EMEA Finance، يعكس قدرة فريق العمل بالبنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء، مثل تمويل المشروعات الجديدة وتمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق، والتي حصد البنك فيها على 3 جوائز متنوعة.